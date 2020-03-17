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"Аэрофлот" обратился в МИД и Росавиацию из-за ситуации с вывозом россиян из Черногии

В компании сообщили, что власти Черногории пока не дали разрешения на вывоз российских пассажиров чартерами из Тивата

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Черногории на данный момент не выдали разрешения на выполнение чартерных рейсов из Тивата в Москву. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин. Для скорейшего урегулирования ситуации "Аэрофлот" обратился в МИД РФ и Росавиацию.

"Мы крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с вывозом российских пассажиров из Черногории. Власти этой страны, несмотря на неоднократные обращения, пока не дали разрешения на организацию чартерных рейсов для вывоза туристов. Более сотни человек остались буквально на улице, - сказал Демин. - Для скорейшего решения вопроса получения разрешения властей Черногории мы обратилась за содействием в Росавиацию и Министерство иностранных дел РФ".

"Аэрофлот" обладает всеми необходимыми провозными емкостями для немедленного вывоза пассажиров и готов выполнить чартерные рейсы на основании соответствующего разрешения, добавил он.

Теги
ЧерногорияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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