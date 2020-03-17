Минкомсвязь отложила проведение первого аукциона по частотам для 5G

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) решила отложить на неопределенный срок вопрос о проведении первого аукциона на частоты для сетей связи пятого поколения, который должен был пройти в третьем квартале 2020 года. Такое решение было принято на заседании комиссии во вторник, передает корреспондент ТАСС.

По результатам прошлого заседания ГКРЧ в конце декабря 2019 года комиссией было принято решение о проведении первых аукционов по частотам для 5G к октябрю 2020 года. Тогда предполагалось вынести на торги частотный диапазон 25,25-25,65 ГГц.

Как рассказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов, пока ГКРЧ считает выделение операторам связи частот во всем миллиметровом диапазоне (25,25-27,5 ГГц) путем аукциона невыгодным. Госкомиссия решила выделить частоты в этом диапазоне Научно-исследовательскому институту радио (НИИР) и совместному предприятию "Ростелекома" и "Мегафона" - "Новые цифровые решения" - исключительно для научных целей, а не для коммерческих, подчеркнул Иванов.

"Сейчас мы хотим открыть возможность технологам тестировать этот диапазон, а они будут привлекать для тестов операторов связи. Это хорошо и правильно, потому что и операторы, и технологи получат опыт", - сказал он. При этом замминистра не уточнил, когда госкомиссия сможет вновь вернуться к вопросу проведения аукциона на эти частоты.

МТС не взял "золото"

Кроме того, ГКРЧ в очередной раз отказала по всем заявкам операторов связи на получение наиболее перспективного для развития 5G "золотого диапазона" 3,4-3,8 ГГц для тестирования этой технологии. О том, что частоты в этом диапазоне может получить МТС, сообщало ранее РБК. Планировалось, что оператор получит частоты для проведения на базе трех московских научно-исследовательских институтов опытных работ для исследования влияния работы радиоэлектронных средств стандарта 5G/IMT-2020 на окружающую среду на территории Москвы.

По словам Иванова, ГКРЧ пока воздерживается от выделения или присвоения диапазона 3,4-3,8 ГГц кому-либо, кроме силовых ведомств, "до окончательного решения вопроса о возможности или невозможности его использования". "Пока мы воздерживаемся от всяческих решений по данному диапазону. Прежде всего у нас вопросы национальной безопасности, и если есть хоть малейшие угрозы, ГКРЧ решение в ущерб национальной безопасности не примет", - отметил замминистра.

Частоты для 5G

Выделение операторам частот под сети связи пятого поколения - необходимое условие для их развития. На высоких участках частотного спектра (выше 6 ГГц) развитие 5G обеспечивает большую пропускную способность и необходимо для работы сервисов, требующих высокой скорости передачи данных: технологий дополненной реальности, облачных сервисов, голографической связи, тактильного интернета.

На средних частотах (2-6 ГГц), куда входит "золотой диапазон" 3,4-3,8 ГГц, обеспечивается относительно стабильный сигнал в помещениях и высокая скорость передачи данных. Этот диапазон считается наиболее оптимальным для покрытия сетями 5G городской среды, подходит для "интернета вещей" и приложений, не требующих сверхбыстрого интернета. Несмотря на перспективы для развития 5G, в России частоты диапазона 3,4-3,8 ГГц используют только силовые ведомства и спецсвязь.