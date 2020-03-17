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Распространение коронавируса нового типа

Венесуэла запросила у МВФ $5 млрд на борьбу с коронавирусом

Правительство Боливарианской Республики "принимает различные комплексные, строгие и исчерпывающие меры по профилактике и контролю" за распространением инфекции, отмечено в обращении, составленном на имя директора-распорядителя МВФ

ОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы обратилось к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении $5 млрд, которые предполагается направить на борьбу с распространением коронавируса в этой южноамериканской стране. Соответствующий документ был опубликован во вторник в Twitter главы МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреасы.

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"Мы обращаемся к вашей уважаемой организации с просьбой рассмотреть возможность выделить Венесуэле финансирование в размере $5 млрд из чрезвычайного фонда Инструмента быстрого финансирования, средства, которые в значительной степени будут способствовать укреплению наших систем выявления [вируса] и борьбы [с ним]", - отмечено в обращении, составленном на имя директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой.

В документе также подчеркивается, что правительство Боливарианской Республики "принимает различные комплексные, строгие и исчерпывающие меры по профилактике и контролю" за распространением инфекции. "Мы уверены, что в постоянном сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и в условиях взаимной поддержки между странами мира мы сможем противостоять этой сложной ситуации и преодолеть ее", - говорится в обращении.

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 33 заболевших. 17 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в связи с распространением коронавируса правительство республики приняло решение ввести карантин на всей территории страны.

Венесуэла в последние годы переживает социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Согласно данным ООН, страну покинули около 4,5 млн беженцев и мигрантов, почти 80% из них находятся в государствах региона. По некоторым прогнозам, в 2020 году их число может возрасти до 6,5 млн человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.

Теги
ВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
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