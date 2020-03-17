"Победа" не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании. Ранее во вторник "Аэрофлот" сообщил, что обратился в МИД РФ и Росавиацию для урегулирования проблемы.

"Лоукостер "Победа" планировал выполнить пять вывозных рейсов из Тивата в Москву с 17 по 21 марта 2020 года, однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыто, - говорится в сообщении компании. - В настоящий момент в Тивате остаются около 1000 клиентов "Победы", и авиакомпания прилагает все усилия для получения разрешения властей Черногории на их вывоз".

Черногория, со своей стороны, требует вывезти из Москвы в Тиват 50 своих граждан, сообщил ТАСС источник, близкий к авиавластям РФ. "Правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов, - сказал он. - Из сообщения властей Черногории следует, что они готовы выпустить россиян, имеющих билеты на рейсы российских авиакомпаний, только если будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями".