Bloomberg: администрация США запросит до $1,2 трлн на стимулирование экономики

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена запросить у Конгресса комплексный пакет стимулирующих мер на сумму до $1,2 трлн с целью остановить экономический спад, вызванный вспышкой коронавируса в стране. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Белый дом рассчитывает на одобрение стимулирующих вливаний в экономику на сумму от $1 трлн до $1,2 трлн. Ранее газета The Washington Post сообщала, что американская администрация просит Конгресс одобрить пакет мер на сумму около $850 млрд. Как отмечало издание, пакет призван "наводнить экономику США деньгами" с помощью сокращения налога на заработную плату и других механизмов. При этом около $50 млрд будут направлены конкретно на оказание помощи авиационной отрасли.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила инициативу, в рамках которой будут выделены средства на оплату отпусков по болезни, страховку на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на выявление коронавируса. В понедельник конгрессмены внесли в данный законопроект "технические поправки", которые по сути сократили выделение средств на отпуска по болезни. Инициативу должен рассмотреть Сенат.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5613, умерли по меньшей мере 94 человека. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.