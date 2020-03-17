Выжить в условиях пандемии. Бизнес и банки поддержали ЦБ по созданию спецмер для МСП

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России готов при необходимости расширить меры по сохранению оценки финансового положения, которую ранее приняли для сферы туризма и транспорта, на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Как заявили ТАСС опрошенные эксперты банковского и предпринимательского сообщества, данная мера поможет малому и среднему бизнесу справится с кредитной нагрузкой в условиях пандемии коронавируса.
Банки поддерживают инициативу ЦБ
Банки готовы поддержать инициативу Банка России. В пресс-службе банка "Открытие" сказали ТАСС, что считают эту меру важной, так как она позволит ограничить негативное давление на капитал банков и продолжить кредитовать малый и средний бизнес.
В банке также отметили, что несмотря на увеличение правительственной программы субсидирования процентной ставки для кредитования МСП, "в условиях резко возросшей экономической неопределенности данный инструмент будет, скорее, востребован во второй половине года, после прохождения эпидемиологического пика, нежели сейчас".
В "МСП Банке", вслед за ЦБ, заявили, что готовы при необходимости пересмотреть заключенные с предприятиями соглашения.
"При наличии объективной необходимости, вызванной последствиями распространения коронавируса, и при наличии соответствующего запроса от клиентов банк предпримет все возможные меры в рамках действующего законодательства и нормативных документов Банка России для изменения условий заключенных соглашений и/или предоставления дополнительного финансирования", - сказал ТАСС председатель правления "МСП Банка" Роман Капинос.
С надеждой на лучшее
В то же время, некоторые банки самостоятельно рассматривают меры поддержки субъектов МСП в ситуации с коронавирусом. Николай Петелин, куратор блока МСП банка "Восточный" рассказал ТАСС, что они готовы, в некоторых случаях переносить даты платежей по кредитам, в индивидуальном порядке - реструктуризировать кредиты и давать отсрочку.
"Все изменения, которые происходят в стране заставляют нас двигаться по иной траектории. В текущей ситуации придется по-другому реагировать по скорости и принятию решений, выявлять другие категории участников [бизнеса], которым надо помочь продержаться [в этих условиях]", - пояснил он.
Петелин отметил, что пока они не зафиксировали каких-то обращений от предприятий с просьбой изменить условия кредитования в связи с пандемией коронавируса, но в ближайшие дни банк запустит горячую линию для клиентов малого и среднего бизнеса, чтобы более четко понять их основные потребности в данной ситуации. В пресс-службе Райффайзенбанка также сообщили ТАСС, что подобных обращений МСП пока не было, а в пресс-службе "Тинькофф банка", что обращения пока "единичные".
Готовится к возможным сложностям у клиентов и "Московский кредитный банк". Как рассказал ТАСС директор департамента МКБ банка Виктор Жидков, они планируют ряд тарифных послаблений компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью и работающим с валютой, а также ряду отраслей.
"Мы будем наиболее внимательно работать с теми отраслями, которые будут испытывать сложности: давать всевозможные льготы, которые будут на нас ретранслированы со стороны ЦБ. Сейчас и властям, и кредитным организациям необходимо максимально оперативно разрабатывать меры адресной помощи тем, кто действительно в ней нуждается", - пояснил он.
Жидков подчеркнул, что они внимательно следят за состоянием клиентов банка и "стараются думать на шаг вперед".
Ослабление требований и рассрочка по платежам
Пандемия сама по себе приведет к негативным последствиям для бизнеса, и без ослабления требований к банкам финансовые условия для предприятий заметно ухудшатся. Такое мнение высказал ТАСС президент общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.
"ЦБ надо смягчить на это время [ситуации с коронавирусом] политику формирования резервов [банков] и отнесения кредитов к группам риска. Мы будем просить ЦБ, чтобы при ухудшении [кредитного] портфеля не ухудшалась категория заемщика. И, конечно, рассчитываем, что 20 марта [на заседании] ЦБ не будет поднимать ставку. Мы просим ЦБ сохранить ставку на том же уровне. Сейчас не то время, чтобы ее поднимать", - сказал он.
Аналогичное мнение высказала ТАСС председатель Уральского банковского союза Валентина Муранова. "Если банк работает неубыточно при определенной ставке, а ее надо понизить, значит, банку, в том числе, нужно предоставить соответствующие ресурсы. На сегодня не думаю, что финансовые власти готовы обеспечить субсидирование понижения ставок по кредитам", - сказала она.
В то же время, сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян настаивает, что ставку необходимо не просто сохранить, а снизить. В комментарии ТАСС он подчеркнул, что это одно из важнейших условий для того, чтобы пережить кризисную ситуацию с коронавирусом.
Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Игорь Скляр считает, что меры по поддержке малого и среднего бизнеса в данной ситуации должны быть более глобальными. По его словам, в текущей ситуации необходимо "объявить режим чрезвычайной ситуации и указать банкам и лизинговым компаниям на необходимость пересмотра графиков платежей в связи с ЧС".
Он также подчеркнул, что малым и средним предприятиям в сфере торговли необходимо предоставить рассрочку по уплате налогов и сборов на срок от полугода, а для производств - снизить НДС до 10% и дать возможность оплаты всех налогов в течение года.
Аналогичные меры предложил руководитель комитета по инвестициям красноярского краевого отделения "Деловой России" Валентин Богомолов. "Необходимо проработать дополнительные инструменты кредитования для компаний из наиболее пострадавших отраслей от вспышки коронавируса, такие как снижение процентной ставки и отсрочки по выплатам процентов и основного долга, а также кредитные продукты по рефинансированию существующих кредитов на более лояльных условиях. Считаю, что в сложившейся ситуации необходимо приостановить блокировку счетов в рамках 115 ФЗ", - сказал он ТАСС.
В ожидании экстренных мер
Предприниматели ждут от правительства и Банка России экстренных мер по поддержанию малого и среднего бизнеса. Президент ТПП Ставрополья Борис Оболенец сообщил ТАСС, что местные предприниматели просят торгово-промышленную палату региона помочь с оформлением сертификатов форс-мажора из-за коронавируса.
"У нас на сегодня есть порядка семи обращений от компаний по поводу форс-мажора. Раньше такого не было, было в год одно обращение, и то после аварии на Буденновском заводе. А сейчас это поставка в Китай, из Китая. В крае есть аграрии, у которых возникают проблемы с запчастями для сельхозтехники. Даже по ремонту уже возникают вопросы", - сказал Оболенец.
Основательница сети семейных кафе и кондитерских "АндерСон" Анастасия Татулова рассказала, что в ее отрасли уже наблюдается падение от 40% до 60% по сравнению с результатами прошлого года. По ее словам, власти должны ввести экстренный список мер для общепита: ввести безпроцентный кредит на пять лет на сумму убытков, а также рефинансировать банковские кредиты по ставке не выше 5% на тот же срок "без возможности увеличения и дополнительных условий со стороны банка".
Некоторые предприятия, несмотря на коронавирус, сохраняют позитивный настрой. Так, сооснователь компании по созданию настольных игр ООО "Космодром" Михаил Пахомов заявил, что не видит банкротства своей фирмы в обозримом будущем. Он также отметил, что не оставляет надежды получить льготный производственный кредит.
"Будет обидно, если нам не дадут уже почти готовый к подписанию кредит из-за текущей ситуации", - сказал он ТАСС.
Помощь властей
Правительства некоторых регионов уже высказались о возможных мерах финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Власти Башкирии готовы увеличить финансирование микрофинансовой организации региона, которая выдает займы под 6% субъектам МСП, и под 3% малому и среднему предпринимательству моногородов.
Похожие меры собираются принять и в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области.
"Рассматривается возможность субсидирования затрат малого и среднего бизнеса, связанных с организацией выездного обслуживания и торговли, субсидирование части затрат на выплату заработной платы сотрудникам, туристическим и транспортным компаниям, чтобы избежать массовых увольнений и сокращений работников, а также субсидирования 1/3 процентной ставки по текущим кредитам", - сказали ТАСС в министерстве.
Корпорация МСП в рамках разрабатываемых правительством и Банком России мер планирует усилить гарантийную поддержку кредитования субъектов МСП, сообщили ТАСС в пресс-службе организации, уточнив, что сейчас "Корпорацией продолжается работа по разработке дополнительных мер поддержки субъектов МСП".
Ситуация под контролем
Позднее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил, что правительство России держит ситуацию под контролем, работая в тесной координации с ЦБ над снижением волатильности финансового рынка из-за мировой нестабильности.
Он отмечал, что валютный рынок в настоящее время достаточно сбалансирован, пообещав поддержать наиболее уязвимые группы населения и оказавшиеся в зоне риска компании.