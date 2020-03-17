Выжить в условиях пандемии. Бизнес и банки поддержали ЦБ по созданию спецмер для МСП

Опрошенные ТАСС эксперты банковского и предпринимательского сообщества заявили, что это поможет малому и среднему бизнесу справится с кредитной нагрузкой

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Банк России готов при необходимости расширить меры по сохранению оценки финансового положения, которую ранее приняли для сферы туризма и транспорта, на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Как заявили ТАСС опрошенные эксперты банковского и предпринимательского сообщества, данная мера поможет малому и среднему бизнесу справится с кредитной нагрузкой в условиях пандемии коронавируса. Банки поддерживают инициативу ЦБ Банки готовы поддержать инициативу Банка России. В пресс-службе банка "Открытие" сказали ТАСС, что считают эту меру важной, так как она позволит ограничить негативное давление на капитал банков и продолжить кредитовать малый и средний бизнес.

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В банке также отметили, что несмотря на увеличение правительственной программы субсидирования процентной ставки для кредитования МСП, "в условиях резко возросшей экономической неопределенности данный инструмент будет, скорее, востребован во второй половине года, после прохождения эпидемиологического пика, нежели сейчас". В "МСП Банке", вслед за ЦБ, заявили, что готовы при необходимости пересмотреть заключенные с предприятиями соглашения. "При наличии объективной необходимости, вызванной последствиями распространения коронавируса, и при наличии соответствующего запроса от клиентов банк предпримет все возможные меры в рамках действующего законодательства и нормативных документов Банка России для изменения условий заключенных соглашений и/или предоставления дополнительного финансирования", - сказал ТАСС председатель правления "МСП Банка" Роман Капинос. С надеждой на лучшее В то же время, некоторые банки самостоятельно рассматривают меры поддержки субъектов МСП в ситуации с коронавирусом. Николай Петелин, куратор блока МСП банка "Восточный" рассказал ТАСС, что они готовы, в некоторых случаях переносить даты платежей по кредитам, в индивидуальном порядке - реструктуризировать кредиты и давать отсрочку.

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"Все изменения, которые происходят в стране заставляют нас двигаться по иной траектории. В текущей ситуации придется по-другому реагировать по скорости и принятию решений, выявлять другие категории участников [бизнеса], которым надо помочь продержаться [в этих условиях]", - пояснил он. Петелин отметил, что пока они не зафиксировали каких-то обращений от предприятий с просьбой изменить условия кредитования в связи с пандемией коронавируса, но в ближайшие дни банк запустит горячую линию для клиентов малого и среднего бизнеса, чтобы более четко понять их основные потребности в данной ситуации. В пресс-службе Райффайзенбанка также сообщили ТАСС, что подобных обращений МСП пока не было, а в пресс-службе "Тинькофф банка", что обращения пока "единичные". Готовится к возможным сложностям у клиентов и "Московский кредитный банк". Как рассказал ТАСС директор департамента МКБ банка Виктор Жидков, они планируют ряд тарифных послаблений компаниям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью и работающим с валютой, а также ряду отраслей. "Мы будем наиболее внимательно работать с теми отраслями, которые будут испытывать сложности: давать всевозможные льготы, которые будут на нас ретранслированы со стороны ЦБ. Сейчас и властям, и кредитным организациям необходимо максимально оперативно разрабатывать меры адресной помощи тем, кто действительно в ней нуждается", - пояснил он. Жидков подчеркнул, что они внимательно следят за состоянием клиентов банка и "стараются думать на шаг вперед". Ослабление требований и рассрочка по платежам Пандемия сама по себе приведет к негативным последствиям для бизнеса, и без ослабления требований к банкам финансовые условия для предприятий заметно ухудшатся. Такое мнение высказал ТАСС президент общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Александр Калинин.