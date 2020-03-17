{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date*1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title + ' '}}{{newsPoint.subtitle}}
Распространение коронавируса нового типа

S7 не может получить разрешения на вывозные чартеры из Черногории

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 не может получить от властей Черногории разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Пока разрешения на выполнение вывозных чартерных рейсов из Тивата получить не удалось", - официальный представитель S7.

Ранее во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения властей Черногории. В Росавиации заявили, что совместно с МИД уже занимаются разрешением этого вопросы.

Теги
ЧерногорияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС