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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Ирак призвал ОПЕК созвать внеочередную встречу ОПЕК+ из-за падения цен на нефть

В Багдаде считают, что рынок нефти в данный момент находится в ситуации неопределенности

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, призвал секретариат безотлагательно созвать внеочередные консультации стран ОПЕК+ для определения совместных действий на рынке нефти. Такое обращение содержится в письме вице-премьера, министра нефти страны Тамира аль Гадбана, направленном в ОПЕК, его копия есть в распоряжении ТАСС.

В нем говорится, что "рынок нефти в данный момент находится в ситуации неопределенности, которая совершенно отличается от условий, когда соглашение стран ОПЕК+ было подписано". "Декларация о сотрудничестве доказала, что совместные действия способны сохранять на рынке стабильность", - говорит аль Гадбан.

Страны, по его мнению, "должны обсудить варианты серьезных и безотлагательных действий для ребалансировки рынка нефти, чтобы смягчить ухудшение ситуации". Ранее аль Гадбан сообщил журналистам, что для Ирака является комфортной цена нефти в районе $60 за баррель.

Цена нефти опустилась на фоне выхода из сделки по сокращению добычи ОПЕК+ России и Саудовской Аравии. 9 марта она подешевела на 30%, до $31 за баррель и сейчас находится на уровне около $29 за баррель.

Теги
ИракСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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