Часть московских ресторанов приостанавливает работу и переходит на формат доставки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Часть московских ресторанов в связи с распространением нового коронавируса с 18 марта приостанавливает работу и переходит на формат доставки еды. Об этом говорится в письме Федерации рестраторов и отельеров, направленном премьер-министру России Михаилу Мишустину (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды", - говорится в документе.

Как отмечается в письме, в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией и вводимыми ограничительными мерами ситуация в ресторанном и гостиничном бизнесе становится критической. Обороты в ресторанном бизнесе упали от 30% до 90%; падение загрузки гостиниц в марте 2020 года составило более 50%, на апрель производятся массовые отмены бронирования. Для поддержки отрасли и недопущения массового закрытия предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса из-за финансовой несостоятельности участники отрасли просят освободить предприятия общественного питания и средства размещения от уплаты налогов (включая налог на доходы физических лиц) и страховых взносов с выплат сотрудникам до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, предлагается ввести мораторий на взимание арендной платы на срок до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В число предложений также входит введение каникул на уплату коммунальных услуг до 120 дней с даты отмены ограничений, установленных федеральными и региональными органами власти в связи с распространением коронавирусной инфекции, рефинансирование с помощью государственных гарантий существующих займов предприятий общественного питания, гостиниц и иных средств размещения с целью обеспечения кредитных каникул до конца текущего года. Рестораторы предлагают предоставить с помощью государственных кредитных учреждений беспроцентные займы с отсрочкой выплаты суммы основного долга для обеспечения операционной деятельности и приостановить действие статей Гражданского кодекса России, регулирующих материальную, административную и уголовную ответственность за задержку выплаты заработной платы сотрудникам.

"Принятие вышеуказанных мер позволит сохранить предприятия и рабочие места, что позволит по окончании пандемии в кратчайшие сроки выйти из кризисной ситуации", - считают авторы письма.

Позиция онлайн-доставки

Как отметили в пресс-службе онлайн-доставки "Яндекс.Еда", представители компании находятся в контакте с Федерацией рестораторов и отельеров и готовы оказывать поддержку ресторанам, чтобы они могли продолжить работать на доставку. По данным компании, за последние дни число заявок на подключение ресторанов к платформе выросло вдвое, как за счет подключения новых ресторанов, так и за счет заведений, которые ранее по разным причинам отключались от сервиса. В ближайшее время "Яндекс.Еда" планирует запустить ускоренную процедуру обработки таких заявок.

"После предоставления всей необходимой информации ресторан сможет начать работать с доставкой за один рабочий день, стандартная процедура занимает до семи рабочих дней. На время сложной ситуации мы дадим возможность подключаться к сервису по модели маркетплейса с доставкой собственными силами ресторана", - сказали в пресс-службе фудтех направления "Яндекс. Такси". Там также добавили, что партнерские службы доставки готовы вывести на линию больше курьеров, чтобы удовлетворить растущий спрос, помочь с временной занятостью официантам и другим сотрудникам ресторанов на время вынужденного простоя. В случае необходимости часть заказов смогут доставлять водители такси.

В пресс-службе Delivery Club сообщили ТАСС, что компания видит еще с прошлой недели ускорение динамики входящих заявок на подключение к сервису от новых ресторанов. "По итогам понедельника-вторника эта тенденция стала заметнее, половина заявок приходится на рестораны, работающие в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, еще 20% - на рестораны из городов-миллионников. При анализе нашей статистики важно учитывать, что в первом квартале 2020 года продолжилась активная географическая экспансия сервиса - сегодня он работает в 65 городах страны", - сказали в компании.