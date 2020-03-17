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Торги на бирже Нью-Йорка закрылись повышением ключевых индексов на 5-6%

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 1048,79 пункта

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 5-6% к моменту закрытия торгов во вторник. Соответствующие данные приводятся на сайте этой торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 1048,79 пункта (5,19%) и установился на отметке 21237,31 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 143,06 пункта (6%) до уровня 2529,19 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq - на 430,19 пункта (6,23%), до 7334,78 пункта.

Нефть марки WTI к 16:10 по времени Восточного побережья США (23:10 мск) потеряла в стоимости $1,80 (6,27%) и торгуется на уровне $26,89 за баррель.

По оценке газеты The Wall Street Journal, рост индексов последовал за новостями о готовности американских властей для решения проблем с ликвидностью покупать определенные американские ценные бумаги на сумму до $1 трлн для борьбы с последствиями вспышки нового коронавируса. "Главная новость дня заключается в том, что ФРС реагирует на проблемы с финансированием на рынках облигаций и возобновляет поддержку коммерческих бумаг, - приводит газета слова эксперта по финансам компании Ameriprise Financial. - Кажется, это в значительной мере сняло давление на рынки".

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее во вторник заявил, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, создаст "специальный целевой механизм", в который Минфин инвестирует $10 млрд из своих собственных фондов. Он рассчитан на покупку ценных бумаг и сможет приобрести объем коммерческой задолженности на сумму до $1 трлн.

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