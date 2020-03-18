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Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 884,6 млрд руб. за 2019 год

Одной из причин образования такой суммы стало грубое нарушение правил финансовой отчетности

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 884,6 млрд руб. за 2019 год, по итогам проверок возбуждено 25 уголовных дел,  говорится в отчете ведомства.

"884,6 млрд рублей - объем нарушений, выявленных Счетной палатой в 2019 году. Всего обнаружено 4,4 тыс. нарушения. Подробный анализ показывает, что около 316,1 млрд рублей (или 36%) приходится на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением иной финансовой отчетности", - отмечает ведомство.

Одной из причин образования такой суммы стало грубое нарушение правил финансовой отчетности, то есть искажение указанной суммы в любой строке документа не менее чем на 10% (около 292 млрд рублей). "Две другие причины - ошибки, внесенные в финансовую отчетность в результате некорректной инвентаризации (17 млрд рублей), и негрубые ошибки (например, перепутаны цифры в смежных строках) при заполнении бухгалтерской отчетности (6 млрд рублей). И если негрубые ошибки, по сути, не несут серьезных последствий, так как легко исправляются, то грубое нарушение правил ведения бухучета и ошибки в результате инвентаризации наказываются административным штрафом", - подчеркивают в Счетной палате.

При формировании и исполнении бюджетов обнаружено нарушений на сумму около 217,5 млрд рублей (примерно 25% общей суммы).

"При этом большая часть суммы нарушений приходится именно на исполнение бюджета - 178,3 млрд рублей. Значительная часть этого объема денег появилась в результате того, что органы государственной власти с нарушением выполняли свои задачи и функции, в том числе не осуществляли свои бюджетные полномочия. Например, один из органов власти не завершил строительство в срок, нарушив свои обязательства, что и привело к необоснованным расходам", - поясняется в материалах.

"Значительное количество нарушений при формировании бюджета и исполнении полномочий органами власти может свидетельствовать о недостаточной эффективности государственного управления и впоследствии негативно сказаться на доверии граждан к государству", - подчеркивают в Счетной палате.

Уголовные дела

По итогам проверок Счетная палата направила 73 материала в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру, по ним было возбуждено 25 уголовных дел. Еще по 20 материалам проводятся доследственные проверки и оперативно-разыскные мероприятия, два приобщены к материалам предварительного следствия.

"Ряд уголовных дел в 2019 году был возбужден по материалам проверок расходования бюджетных ассигнований и трансфертов на строительство и развитие автодорог", - указывает ведомство.

В Счетной палате также напомнили, что с 2015 года ведут мониторинг строительства ЦКАД и постоянно отмечают срывы сроков реализации проекта из-за системных проблем и недостаточно эффективного управления со стороны госкомпании "Автодор".

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