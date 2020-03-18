Счетная палата: количество институтов финрынка сократилось в 1,5-2 раза в 2019 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество институтов финансового рынка в отдельных секторах в России в 2019 году сократилось до 1,5-2 раз, что говорит о сложностях выхода на рынок новых компаний. Об этом сказано в отчете о работе Счетной палаты РФ в 2019 году.

"Число институтов финрынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз", - говорится в отчете.

Помимо того, что снижение количества компаний в финансовом секторе ведет к снижению конкуренции, это также свидетельствует о сложности выхода на рынок новых участников, отметили там.

Помимо прочего, рост в банковском секторе происходил за счет физических лиц, а кредиты нефинансовым организациям сократились - и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, полагают эксперты Счетной палаты. Заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса не стал и рынок акций, несмотря на значительное повышение биржевых котировок. "Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах", - пояснили эксперты палаты.

Счетная палата по итогам анализа обратила внимание на ряд законодательных проблем в финансовом секторе, препятствующих его развитию. "Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно", - поясняется в материале.

В Счетпалате подчеркнули, что в основных направлениях на 2019-2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику. Хотя в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах.