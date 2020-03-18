{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Счетная палата: количество институтов финрынка сократилось в 1,5-2 раза в 2019 году

В отчете говорится, что это, в частности, свидетельствует о сложности выхода на рынок новых участников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Количество институтов финансового рынка в отдельных секторах в России в 2019 году сократилось до 1,5-2 раз, что говорит о сложностях выхода на рынок новых компаний. Об этом сказано в отчете о работе Счетной палаты РФ в 2019 году.

"Число институтов финрынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз", - говорится в отчете.

Помимо того, что снижение количества компаний в финансовом секторе ведет к снижению конкуренции, это также свидетельствует о сложности выхода на рынок новых участников, отметили там.

Помимо прочего, рост в банковском секторе происходил за счет физических лиц, а кредиты нефинансовым организациям сократились - и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики, полагают эксперты Счетной палаты. Заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса не стал и рынок акций, несмотря на значительное повышение биржевых котировок. "Первичные размещения, с помощью которых компании привлекают капитал, носили эпизодический характер и проводились в небольших объемах", - пояснили эксперты палаты.

Счетная палата по итогам анализа обратила внимание на ряд законодательных проблем в финансовом секторе, препятствующих его развитию. "Так, в законодательстве не определены понятия развития и стабильности функционирования финрынка, а также цели, инструментарий и требования к Основным направлениям его развития. Банк России сам ставит перед собой цели, сам определяет критерии их достижения и сам же оценивает успешность своей работы, что не вполне корректно", - поясняется в материале.

В Счетпалате подчеркнули, что в основных направлениях на 2019-2021 годы Центробанк отказался от определения количественных параметров развития рынка, ссылаясь на международную практику. Хотя в практике международных финансовых институтов, в том числе Всемирного банка и МВФ, разработаны подходы и показатели для количественной оценки развития финансовых институтов и рынков в различных странах.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Boeing добивается от властей США финансовой помощи на десятки миллиардов долларов
Компания рассчитывает получить правительственные кредитные гарантии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС