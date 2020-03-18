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США повышают пошлины на самолеты из ЕС с 10% до 15%

Арбитраж ВТО ранее разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС пошлины почти на $7,5 млрд

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты со среды повышают пошлины на самолеты из Евросоюза с 10% до 15%. Соответствующее решение вступает в силу в 12:01 по местному времени (19:01 мск) на основе 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.

"США 2 октября 2019 года выиграли крупнейший процесс в истории Всемирной торговой организации (ВТО), что позволяет ввести пошлины на $7,5 млрд в ответ на нечестные действия в торговле со стороны ЕС <…>. США повышают дополнительные пошлины на самолеты из ЕС с 10% до 15%с 18 марта", - говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

Не без трудностей

Авиаотрасль ЕС и так испытывает трудности на фоне значительного сокращения перелетов из-за распространения коронавируса. Кроме того, администрация США ввела временный запрет на въезд на свою территорию всех иностранцев, прибывающих из стран Евросоюза и Великобритании.

Компаниям США собственное правительство поможет. "Что касается озабоченностей авиакомпаний, то мы намерены на сто процентов их поддержать. Это не их вина, как и ничья другая, - сказал 16 марта на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. - Мы намерены серьезно помочь авиакомпаниям, о чем им и заявили".

По данным газеты The Wall Street Journal, ведущие американские авиакомпании требуют от властей США выделения помощи, эквивалентной $50 млрд, для компенсации убытков, связанных с пандемией коронавируса.

Давний спор

Арбитраж ВТО в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС пошлины почти на $7,5 млрд в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тогда британские, немецкие, испанские и французские летательные аппараты, кроме военной техники, попали в категорию продукции, пошлины на которую составили 10%. Однако, как отмечал в феврале аппарат торгпреда США, американские власти решили пересмотреть размер пошлины.

США продолжают на данный момент переговоры с ЕС о заключении торгового соглашения. Вашингтонская администрация даже угрожает ввести пошлины на европейские автомобили, если проект документа не будет ее устраивать.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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