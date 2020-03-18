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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Fitch назвал ограниченным влияние снижения курса рубля на прибыль российских банков

Аналитики считают, что ЦБ может разрешить банкам занижать обменный курс валют

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Влияние снижения курса рубля на капитал и прибыль российских банков ограничено, говорится в обзоре банковского сектора за январь 2020 года, подготовленном международным рейтинговым агентством Fitch.

"Большинство банков работают с небольшими открытыми валютными позициями (отношение требований и обязательств по валюте - прим. ТАСС), поэтому прямое влияние недавнего снижения курса рубля к доллару (до 74 руб. за доллар на 17 марта с 63 руб. на конец января) на капитал и прибыль банков ограничено", - говорится в материале.

Также аналитики считают, что ЦБ может разрешить банкам занижать обменный курс валют при расчете достаточности капитала в случае резкого и устойчивого падения курса рубля.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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