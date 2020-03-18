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Минфин в 2019 году купил на внутреннем рынке 2,977 трлн рублей в иностранной валюте

Сумма начисленного процентного дохода от использования средств, размещенных на счетах в иностранной валюте, за отчетный период составила 35,78 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство финансов РФ в 2019 году приобрело иностранную валюту на 2,977 трлн рублей на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Об этом говорится в проекте доклада Федерального казначейства РФ о результатах деятельности за 2019 год.

"Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счет средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объеме 2 977 232,8 млн рублей. В результате покупки иностранной валюты за счет средств федерального бюджета было приобретено $20 706,4 млн, €18 473,6 млн и 3 604,6 млн фунтов стерлингов Соединенного Королевства", - говорится в документе.

По состоянию на 1 января 2020 года сумма средств федерального бюджета в иностранной валюте составила 2,734 трлн рублей. При этом сумма начисленного процентного дохода от использования средств, размещенных на счетах в иностранной валюте, за отчетный период составила 35,78 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, Минфин ежемесячно покупает валюту на дополнительные доходы от продажи нефти дороже определенного уровня, эту валюту Минфин направляет в резервы. ЦБ РФ выступает агентом Минфина по закупкам на открытом рынке. При этом с 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

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