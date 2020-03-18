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Распространение коронавируса нового типа

Мнучин предостерег, что безработица в США может достичь 20% из-за коронавируса

Размер пакета стимулирующих мер может составить порядка $1 трлн

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил сенаторов, что уровень безработицы в стране может вырасти до 20% из-за вспышки коронавируса, если не будут приняты необходимые стимулирующие меры. Об этом сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники в Сенате Конгресса Соединенных Штатов.

Как отмечает издание, по состоянию на февраль уровень безработицы в США составлял порядка 3,5%.

Официальный представитель Минфина США Моника Кроули, однако, позднее заявила газете, что министр не имел в виду буквально, что последствия будут именно такими. "Мнучин привел несколько математических примеров для наглядности, но он не подразумевал, что именно так и будет", - сказала она.

Сам Мнучин заявил журналистам в Конгрессе, что размер пакета стимулирующих мер, которые намеревается запустить правительство, может составить порядка $1 трлн.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила инициативу, в рамках которой будут выделены средства на оплату отпусков по болезни, страховку на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на выявление коронавируса. В понедельник конгрессмены внесли в этот законопроект "технические поправки", которые, по сути, сократили выделение средств на отпуска по болезни. Инициативу должен рассмотреть Сенат.

Теги
СШАМнучин, СтивенРаспространение коронавируса нового типа
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