В Алеппо возобновила работу ключевая для снабжения севера Сирии электроподстанция

АЛЕППО /Сирия/, 18 марта. /ТАСС/. Энергетики восстановили работу электроподстанции в освобожденном от боевиков городе Зерба в западной части провинции Алеппо (Сирия). Боевики использовали ее для энергообеспечения подконтрольного им Идлиба, и при отступлении повредили большую часть оборудовании станции, которая являлась главным связующим звеном между северной и центральной энергосистемами Сирии.

"Выход подстанции из строя был большой потерей для всей энергетической системы Сирии. Она была главным связующим звеном между северной и центральной частями всей страны, - рассказал российским журналистам инженер подстанции Джалал Абдулхалик. - Два месяца назад по указанию министерства (электроэнергетики Сирии - прим. ТАСС) и генерального директора мы начали восстанавливать станцию, одну линию отремонтировали и продолжаем работать".

По его словам, боевики "со знанием дела" повредили оборудование подстанции. "Они сломали трансформаторы, разбили изоляторы, перерезали провода, испортили силовые ящики, вышки. Мы до войны подавали электричество по трем направлением - 400, 220 и 366 киловольт. Так они повредили оборудование на каждой из трех линий", - пояснил инженер.

Также, по его словам, часть оборудования была разграблена, чтобы извлечь цветные металлы.

Подстанция в городе Зерба (в 12 км юго-западнее Алеппо) была построена в 2005 году, в 2013 году ее захватили боевики, после чего объект проработал меньше года и был остановлен. Террористы разрешили запускать подстанцию только для подачи электроэнергии в подконтрольный им Идлиб. По словам энергетиков, большая часть оборудования была немецкого производства, и для находящейся под западными санкциями Сирии будет сложно восстановить энергообъект. Пока работа ведется своими силами.

В случае, если удастся найти необходимое оборудование, станция заработает в полную силу уже осенью. Сирийские специалисты стараются как можно быстрее восстанавливать объекты энергетики, поскольку до сих пор в ряде населенных пунктов свет подается по графику, на несколько часов.