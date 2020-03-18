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В Хабаровском крае ожидают роста регионального пассажиропотока за счет льготных билетов

В 2020 году прогнозируется увеличение количества перевезенных пассажиров на 5-8%

ХАБАРОВСК, 18 марта. /ТАСС/. Количество перевезенных пассажиров увеличится в Хабаровском крае в 2020 году на 5-8% за счет льготных авиабилетов для северных территорий региона. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления организации перевозок краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Кирсанов.

Работа по повышению транспортной доступности отдаленных северных территорий Дальнего Востока ведется регионами по поручению президента РФ Владимира Путина. В январе в Хабаровском крае открыли продажу льготных авиабилетов для пяти северных районов региона. Стоимость билета снизилась для жителей этих районов примерно вдвое, на некоторых направлениях - с 9 тыс. до 4,5 тыс. рублей. У людей появилась возможность чаще посещать краевой центр. В программе участвуют краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии" и "Аврора".

"В этом году ожидаем увеличения пассажиропотока приблизительно на 5-8% за счет введения льготных билетов для северных территорий Хабаровского края", - сказал Кирсанов.

Он уточнил, что за 2019 год количество перевезенных пассажиров в крае увеличилось более чем на 30% по сравнению с предшествующим годом - до 97,4 тыс. человек. "В 2019 году продажа льготных билетов действовала в пилотном режиме и распространялась только на жителей одного Охотского района - поток увеличился. Кроме того, увеличилась провозная емкость на линии Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, летали рейсы в город Оха на Сахалине", - пояснил Кирсанов.

Сейчас из хабаровского аэропорта можно улететь в 20 городов и населенных пунктов Дальнего Востока, а также в города Сибири и центральных регионов страны. Внутри региона самолеты и вертолеты летают до отдаленных поселений через Хабаровск и Николаевск-на-Амуре.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что в стране намерены ввести почти 5 тыс. новых авиамаршрутов, в том числе рейсы из Хабаровска до населенных пунктов Сахалина. "Мы подавали заявку на полеты региональной авиакомпанией "Хабаровские авиалинии" из Хабаровска на Шахтерск, Оху, Ноглики на Сахалине, на Благовещенск в Амурской области, а также с Благовещенска на поселок Тында, однако по большинству рейсов получили отказ. Эти рейсы отдали в пользу других авиакомпаний, хотя, например, на Сахалин нашей авиакомпанией летать было бы дешевле. Будем обращаться повторно", - сказал Кирсанов. Он также сообщил о планах запустить региональные перевозки в село имени Полины Осипенко, с которым нет воздушного сообщения. Но для этого необходимо восстановить взлетно-посадочную полосу и аэровокзал. В регионе есть компании, готовые взяться за решение этих задач. "Если это удастся сделать, то через этот пункт можно будет летать на северные поселения, что будет дешевле и быстрее, чем по существующим направлениям из Хабаровска через Николаевск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре", - добавил Кирсанов.

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