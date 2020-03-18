Эксперты: России предстоит борьба за рынок нефтепродуктов Европы в условиях коронавируса

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российским нефтяным компаниям в ближайшем будущем предстоит вступить в жесткую конкуренцию не только на мировом рынке нефти, но и нефтепродуктов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Речь идет о существенных для России объемах: по данным ФТС, Россия экспортировала в 2019 году 142,8 млн тонн нефтепродуктов на $66,88 млрд, экспорт нефти в прошлом году составил 267,46 млн тонн на $121,44 млрд.

"Цены на нефть падают, но стоимость нефтепродуктов может снизиться в меньшей степени, поэтому России, возможно, придется перерабатывать больше объемов внутри страны и отправлять на экспорт больше нефтепродуктов, чем сырой нефти. России в этом плане придется бороться за рынки нефтепродуктов, а не только нефти", - считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

НПЗ России на внешних рынках

Генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор Рябов отмечает, что НПЗ России сейчас обладают резервными мощностями, которые могут позволить увеличить текущее производство нефтепродуктов. Эти дополнительные объемы можно продать с премией на внешних рынках вместо нефти. "Нам очень выгодно поднять загрузку. И с точки зрения экспорта - топливо выгоднее поставлять, чем нефть", - считает эксперт.

Юшков, в свою очередь, отметил, что в настоящий момент ситуация на зарубежных рынках неблагоприятна для экспорта нефтепродуктов, так как спрос на рынке ЕС падает из-за ограничительных мер внутри карантинных зон. Тем не менее, в будущем может сложиться ситуация, когда реализовывать нефтепродукты будет существенно выгодней, чем нефть.

Неблагоприятную конъюнктуру для экспортно-ориентированных российских НПЗ видит и главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. По его словам, в Европе маржа переработчиков в первой половине марта упала на 3-5$ на баррель и находится сейчас в отрицательной области. Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов, в свою очередь, допустил, что из-за жестких мер ЕС по карантину спрос на бензин и дизельное топливо может переписать многолетние минимумы.

Вся эта ситуация повлияла и на возможность договориться с Белоруссией по поставкам нефти на ее НПЗ. "Нам не выгодно договариваться с ней, так как они для себя требуют низкие цены, нефтепродукты будут продавать на рынках Европы и Украины. В этом плане они выступают конкурентами российских компаний", - подчеркнул он.

Внутренний рынок

Ситуация на рынке России для отечественных нефтепереработчиков пока складывается лучше, но из-за падения нефтяных цен маржинальность российских НПЗ сокращается, главным образом из-за снижения субсидии.

"Частично падение субсидии будет компенсировано ростом премий внутреннего рынка, поскольку снижение цен на внутреннем рынке отстает от снижения стоимости экспортных поставок", - сказал Ежов, добавив, что при изменении цены Urals с $60 до $30 за баррель сокращение субсидии превышает 500 млрд руб. в годовом выражении.

Эксперт считает, что наибольшие опасения вызывает маржинальность производства авиационного керосина и дизельного топлива. Он добавил, что в условиях низких цен демпфер будет работать не в пользу нефтепереработчиков. "Тем не менее, отрасль обладает достаточным запасом прочности и сможет обеспечить надежные поставки нефтепродуктов на внутренний рынок", - отметил аналитик.

Галактионов из "БКС Брокер" считает, что если карантин и ценовые войны на рынке нефти затянутся, то это может поставить под угрозу планы российских компаний по модернизации. "Отрицательная разница между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними ценовыми нормативами приводит к росту "демпферных" платежей в бюджет. По итогам февраля компании уже выплатили в бюджет порядка 10,9 млрд руб. В марте платежи могут утроиться", - отметил он.