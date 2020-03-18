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Опрос: большинство россиян считают работу в офисе эффективнее удаленной

Каждый пятый респондент сообщил, что именно холодильник, кровать и нерабочая атмосфера влияют на их продуктивность

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 64% опрошенных россиян считают работу в офисе более эффективной, чем удаленную работу. При этом 16% респондентов уже работают удаленно, а более 17% получили предложение от начальства работать из дома, но продолжили посещать офис. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса для управления бизнесом Мегаплан, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Около 16% наемных сотрудников уже работают удаленно, а 17,4% участников опроса недавно получили от начальства предложение о работе из дома, но продолжают посещать офисы и коворкинги", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что 64% опрошенных считают работу эффективнее именно в офисе, и почти 40% респондентов отмечают, что работа из дома помешает им получить доступ к рабочим инструментам, базам данных или документам.

Каждый пятый (22%) сообщил, что именно холодильник, кровать и нерабочая атмосфера влияют на их продуктивность. В то же время 13,2% опрошенных отметили, что для нормальной работы им необходима офисная техника, а 6% заявили о недостаточно быстром интернете дома.

По данным опроса, более 18% руководителей недовольны тем, что работа из дома потребует отменить все личные встречи с клиентами, 11% опрошенных признались, что боятся потерять контроль над подчиненными, а 23% испытывают проблемы с удаленной постановкой задач. При этом каждый десятый отметил, что в удаленной работе их пугает еще большее количество чатов в мессенджерах.

Опрос проводился в марте 2019 года среди 3820 работников российских компаний по всей территории страны.

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