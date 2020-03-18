Казино в Лас-Вегасе закроются на месяц из-за коронавируса

ТАСС, 18 марта. Губернатор американского штата Невада, где находится известный своими игорными заведениями город Лас-Вегас, Стив Сисолак во вторник распорядился о закрытии на его территории всех казино, баров, ресторанов, спортивных залов и других развлекательных организаций. Таким образом политик надеется остановить распространение коронавируса.

"На сегодняшний день очевидно, что необходимо принять дополнительные меры, чтобы замедлить распространение этого смертоносного вируса в нашем штате", - приводит слова Сисолака агентство Associated Press. Он отметил, что деятельность развлекательных учреждений будет приостановлена на 30 дней.

"Я объявил, что все игровые автоматы прекратят работу к полуночи (10:00 среды мск)", - написал губернатор в своем Twitter по итогам проведенной им конференции.

Согласно информации AP, в настоящее время в Неваде подтверждены более 50 случаев заражения коронавирусом.