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Форум Боао на Хайнане к концу марта завершит перепланировку паркового комплекса

План дополнительного обустройства уже завершен на 97%

ХАЙКОУ /Китай/, 18 марта. /ТАСС/. Азиатский экономический форум (АЭФ) в Боао на восточном побережье южнокитайского острова Хайнань к концу текущего месяца полностью завершит строительные работы на территории около 2 тыс. кв. метров по перепланировке паркового комплекса, прилегающего к центральному конференц-холлу - огромному зданию, способному вместить тысячи человек. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, такая масштабная деятельность приурочена к приближающемуся 20-летию форума. Помимо лужаек и насаждений, были облагорожены более 20 выставочных залов, пять VIP-зон и один туристический центр. На текущий момент, как отмечается, план дополнительного обустройства уже завершен на 97%.

"Проводятся финальные работы по озеленению парков и мощению дорожек, а к 30 марта все будет завершено", - уточнил представитель компании-подрядчика.

По его словам, деятельность по обустройству территории форума практически не прекращалась, даже несмотря на вспышку коронавируса. Для обеспечения безопасности вся прилегающая площадь дважды в сутки подвергалась дезинфекции, а лица, прибывающие из других регионов КНР, помещались на обязательный двухнедельный карантин.

В этом году АЭФ должен был состояться с 24 по 27 марта под девизом "Объединим усилия и сообща создадим будущее в ответ на глобальные изменения", однако из-за эпидемии коронавируса его перенесли на более поздний срок. За всю историю ежегодное мероприятие отменяли лишь один раз - в 2003 году, когда в Китае была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии: тогда вместо весны форум провели в ноябре.

Форум в Боао называют Восточным Давосом - это крупная площадка для подписания важных соглашений, согласования позиций между представителями деловых и правительственных кругов многих стран. АЭФ проводится с 2001 года, правительство КНР уделяет ему большое внимание, поскольку такой механизм способствует активизации международных контактов Пекина, усилению роли Китая на глобальной арене, утверждению принципов концепции "Человечества с единой судьбой", пропагандируемой китайскими властями. За последние годы это регулярное комплексное мероприятие стало важным мостом, соединяющим КНР с внешним миром.

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