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Большинство россиян считают, что многие профессии исчезнут в ближайшие 10 лет

41% респондентов убеждены, что в первую очередь исчезнет профессия "библиотекарь"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Порядка 65% опрошенных россиян считают, что многие профессии исчезнут в ближайшие 10 лет. Чаще всего россияне называли профессии библиотекаря (41%) и почтальона (20%), следует из результатов опроса портала Роструда "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"На вопрос: "Верите ли вы, что в ближайшие десять лет исчезнут многие профессии?" большинство опрошенных (65%) ответили положительно. При этом больше трети респондентов (41%) убеждены, что в первую очередь исчезнет профессия "библиотекарь", а каждый пятый считает, что "почтальон", - сказали в Роструде. Также в числе исчезающих профессий, по мнению респондентов, продавцы, кассиры, турагенты, бухгалтеры.

"Примечательно, что данные общероссийской базы вакансий и резюме "Работа в России" также свидетельствует о том, что спрос со стороны соискателей по многим из перечисленных профессий значительно превышает число предложений на рынке труда", - отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.

Так, в настоящее время в базе "Работы в России" на 70 тыс. резюме бухгалтеров приходится 8,2 тыс. соответствующих вакансий. На позицию кассира претендуют 16 тыс. соискателей, в то время, как работодатели разместили 9,4 тыс. предложений. Похожая ситуация с продавцами, где на 40 тыс. резюме приходится 25 тыс. вакансий. А число рабочих мест для библиотекарей почти в три раза меньше спроса.

Опрос проводился с 7 февраля по 2 марта 2020 года. В опросе приняли участие более 2600 пользователей портала "Работа в России", который является крупнейшей государственной базой вакансий. В настоящее время на портале представлено более 1,3 млн вакансий и 1,1 млн резюме.

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Россия
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