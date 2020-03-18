Административный центр Хайнаня реализует 30 крупных проектов по защите лицензионных прав

ХАЙКОУ /Китай/, 18 марта. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань - город Хайкоу - в 2020 году обеспечит реализацию 30 крупных проектов по защите интеллектуальной собственности. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, прием заявок на участие в тендере наиболее перспективных изобретений и инноваций закончится 31 марта. Ответственность за финансирование программы возложена на местное управление по вопросам лицензионных прав. Согласно правительственному плану, треть проектов будет относиться к категории дорогостоящих. Сумму ассигнований на эти цели власти пока не оглашали.

Вопрос защиты интеллектуальной собственности - ключевая проблема, постоянно обсуждаемая на китайско-американских торгово-экономических переговорах. Задача обеспечения прав изобретателей, а также лиц, внедряющих новые технологии, признана не менее важной, чем приведение к равновесию торгового дисбаланса между КНР и Соединенными Штатами.

Запланированная на текущий год программа по защите правообладателей - уже второй проект, реализуемый властями Хайкоу в данной сфере. Одна из его главных целей - обеспечить качественный рост экономики Хайнаня путем создания особо благоприятных условий для инноваций.

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно- исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.