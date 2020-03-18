"Ъ" : Ozon отказалась от нескольких тысяч партнерских постаматов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Онлайн-ритейлер Ozon, несмотря на повышенный спрос на товары в интернете, решил отказаться от доставки заказов в несколько тысяч постаматов сторонних компаний, а именно PickPoint, "Халвы" и TelePort, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на собеседника на рынке онлайн-торговли.

В компании подтвердили данное сообщение.

Как отметила директор по связям с индустрией и корпоративным отношениям Ozon Мария Заикина, существующее количество постаматов Ozon.Box достаточно, чтобы обеспечивать выдачу посылок даже в период повышенного спроса.

Для партнеров ритейлера, как пишет издание, данное решение стало неожиданным. Однако по мнению экспертов, включение и выключение партнеров внутри агрегатора является нормальной схемой оптимизации, при этом вероятно, что часть или все партнеры будут вновь включены при необходимости дополнительной мощности. Сейчас отключенные от Ozon постаматные сети могут восполнить потери от других источников на фоне растущего спроса, пишет издание.

По собственным данным Ozon, компания имеет более восьми тыс. постаматов, партнерская сеть PickPoint и "Халвы" включает примерно 6,5 тыс. постаматов, TelePort - около 450