{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

РЖД разработают схему удаленной работы для сотрудников

При переходе на "удаленку" график работы устанавливает сам сотрудник при условии, что он должен отработать 40 часов в неделю

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров в связи с распространением коронавируса поручил разработать схему перехода на дистанционный режим труда для каждого из подразделений холдинга, пишет газета "Гудок".

"Ситуация такова, что мы должны контролировать не только передовую линию контакта с гражданами - это прежде всего наше пассажирское движение, но и все подразделения компании. <...> Прошу разработать технологию удаленной работы в каждом подразделении... Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки. Предлагаю не терять голову, работать слаженно и строго соблюдать все ограничительные меры и рекомендации", - сказал Белозеров на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РЖД.

Как отмечается в публикации, в РЖД рекомендации по применению гибкого рабочего времени и удаленной работы были подписаны заместителем генерального директора холдинга Дмитрием Шахановым еще в октябре 2018 года. Как следует из документа, применять дистанционный режим следует в случаях, когда по каким-либо причинам есть трудности с организацией работы в обычном режиме или удаленный труд более эффективен, - например, при неравномерном распределении объема работы, когда нет оперативных задач, требующих личного присутствия.

При переходе на "удаленку" график работы устанавливает сам сотрудник при условии, что он должен отработать 40 часов в неделю.

Ранее о переходе ряда сотрудников на удаленную работу сообщили Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. НП "Глонасс" перевел сотрудников на "удаленку" в полном составе. Среди крупных компаний административный кадровый состав или часть сотрудников также работают из дома в "Газпроме" и "Транснефти". Подобную схему использует и множество IT-компаний.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Интервью Владимира Путина ТАСС
Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан
Президент отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС