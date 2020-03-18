РЖД разработают схему удаленной работы для сотрудников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава "Российских железных дорог" (РЖД) Олег Белозеров в связи с распространением коронавируса поручил разработать схему перехода на дистанционный режим труда для каждого из подразделений холдинга, пишет газета "Гудок".

"Ситуация такова, что мы должны контролировать не только передовую линию контакта с гражданами - это прежде всего наше пассажирское движение, но и все подразделения компании. <...> Прошу разработать технологию удаленной работы в каждом подразделении... Мы должны максимально сохранить все объемы, обеспечить безопасные и надежные перевозки. Предлагаю не терять голову, работать слаженно и строго соблюдать все ограничительные меры и рекомендации", - сказал Белозеров на заседании штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в РЖД.

Как отмечается в публикации, в РЖД рекомендации по применению гибкого рабочего времени и удаленной работы были подписаны заместителем генерального директора холдинга Дмитрием Шахановым еще в октябре 2018 года. Как следует из документа, применять дистанционный режим следует в случаях, когда по каким-либо причинам есть трудности с организацией работы в обычном режиме или удаленный труд более эффективен, - например, при неравномерном распределении объема работы, когда нет оперативных задач, требующих личного присутствия.

При переходе на "удаленку" график работы устанавливает сам сотрудник при условии, что он должен отработать 40 часов в неделю.

Ранее о переходе ряда сотрудников на удаленную работу сообщили Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи. НП "Глонасс" перевел сотрудников на "удаленку" в полном составе. Среди крупных компаний административный кадровый состав или часть сотрудников также работают из дома в "Газпроме" и "Транснефти". Подобную схему использует и множество IT-компаний.