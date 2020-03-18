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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин не исключил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан

Президент отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ
Описание
© ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на поддержку ряда категорий граждан.

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" глава государства отметил, что объем фонда уже превысил планку в 7% ВВП, что позволяет начать инвестиции за счет ФНБ.

"Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее, - сказал глава государства. - Вот как раз дискуссия [об этом] сейчас у нас и разворачивается".

По его словам, властям РФ "нужно решать все-таки очень важную задачу - повышение реальных доходов граждан". "Надо думать, как [использовать] имеющиеся у нас ресурсы, а они большие", - отметил российский лидер.

По данным Минфина РФ, объем ФНБ за февраль 2020 года вырос на 409 млрд руб. (5,2%) и на 1 марта составил более 8,249 трлн рублей, что эквивалентно 123,4 млрд долларов (7,3% к ВВП). При этом объем ликвидной части ФНБ на начало марта составил 6,568 трлн рублей, что эквивалентно 98,044 млрд долларов, или 5,8% к ВВП, прогнозируемого на 2020 год.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

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