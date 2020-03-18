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Распространение коронавируса нового типа

Выставочный бизнес сообщил о рисках сокращений и обратился за помощью к Мишустину

Авторы письма отмечают, что ситуация с коронавирусом может привести к отмене или переносу более 300 выставок и конгрессов в 2020 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бизнес, работающий в конгрессно-выставочной отрасли, попросил председателя правительства России Михаила Мишустина оказать поддержку в связи с рисками отмены или переноса в текущем году более 300 выставок из-за распространения коронавируса, что может повлечь финансовые потери и массовые увольнения сотрудников. Письмо, направленное руководителю кабмина, имеется в распоряжении ТАСС.

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Под документом поставили подписи глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, президент Российского союза выставок и ярмарок, председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по конгрессно-выставочной деятельности Сергей Воронков, директор ассоциации "Национальное конгресс-бюро" Алексей Калачев и другие представители отрасли.

"В лице организаторов, операторов, площадок, сервисных компаний выставок и конгрессов просим поддержать и дать соответствующие поручения по реализации комплекса мер, способствующих дальнейшей нормализации ситуации событийной отрасли в условиях сложившихся форс-мажорных обстоятельств", - говорится в документе.

Авторы письма отмечают, что ситуация с коронавирусом может привести к отмене или переносу в 2020 году более 300 выставок и конгрессов с общим количеством участников и посетителей не менее 3 млн человек. "Это нанесет ущерб экономике отрасли [в размере] более 50 млрд рублей и повлечет за собой последствия - банкротства компаний, сокращение более 140 тыс. постоянных и временных рабочих мест, уменьшение деловой активности в регионах", - говорится в документе.

При этом указывается, что участники рынка услуг ежегодно приносят в бюджет государства более 3,4 трлн рублей, что составляет 3% ВВП России. Выставки и конгрессы "составляют основу самого перспективного для страны вида делового туризма, наиболее доходного", привлекающего бизнес и инвестиции. Самым уникальным значением таких мероприятий авторы письма назвали то, что "они служат эффективным каналом укрепления имиджа России, ее роли и места в мировой повестке дня". В письме добавляется, что для нормализации работы компаниям отрасли "потребуется время и мера поддержки со стороны государства".

Позиция ТПП

Подлинность письма подтвердил глава ТПП, который сообщил ТАСС, что в дополнении к этому документу разработан перечень краткосрочных и долгосрочных мер по поддержке конгрессно-выставочной отрасли, он также направлен премьер-министру России.

"Речь, в частности, идет о возмещении потерь по прекращенным государственным контрактам, о предоставлении временного льготного налогового режима, в том числе снижении ставки НДС до 10%, предоставлении отсрочки по уплате налога на прибыль, введении льготной ставки налога на землю, налога на имущество, продлении надзорных каникул до конца 2021 года и других", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, данные меры предлагается ввести "временно, чтобы выставочникам выстоять в трудный период и вернуться к нормальному режиму деятельности". Он считает, что без них "отрасль, которая не имеет других источников дохода, кроме выставок и конгрессных мероприятий, просто задохнется".

Катырин напомнил, что в связи с пандемией коронавируса некоторые мероприятия были отменены или перенесены, а выставочные компании "продолжают нести существенные расходы по выплате заработной платы, налогов, арендной платы, по коммуналке и так далее".

Он привел пример московского "Экспоцентра", старейшего в России выставочного комплекса, уточнив, что на этой площадке организуются более тысячи конгрессных мероприятий в год, а в 100 проводимых на его территории международных выставках участвуют более 30 тыс. компаний из более чем 100 стран. "Сегодня деятельность компании, в которой работает около 1,6 тыс. человек, которая заплатила в минувшем году 2,5 млрд рублей налогов и сборов, фактически остановлена. Но обязательства перед городским и федеральным бюджетами, перед фондами остаются", - указал Катырин.

Письмо "Экспоцентра"

Генеральный директор "Экспоцентра" Сергей Беднов поддержал меры правительства РФ по борьбе с коронавирусом и предложил ряд мер по стабилизации деятельности компании. Свои предложения он направил в ТПП с просьбой донести их председателю правительства РФ и мэру Москвы. Его письмо также имеется в распоряжении ТАСС.

"На проведение выставочных мероприятий повлияли сразу все ограничения, связанные с закрытием границ между государствами и проведением массовых мероприятий", - отметил он в обращении. Он сообщил, что на 17 марта 2020 года отменены выставки "Фотохроника", "Инлегмаш", RosBuild, перенесены сроки проведения выставок "Связь", "Нефтегаз", "Обувь. Мир кожи", "Шины, РТИ и каучуки", "Навитех", Renwex, под угрозой переноса сроков крупнейшая выставка "Металлообработка", переносятся и отменяются гостевые проекты, конгрессные мероприятия.

По словам Беднова, перенос и отмена мероприятий "негативным образом сказываются на деятельности и финансовой устойчивости" компании, не имеющей других источников дохода, но продолжающей нести существенный расходы по выплате заработной платы, налогов, арендной платы и других.

Для поддержки "Экспоцентра" до снятия ограничений из-за коронавируса и возобновления штатного режима выставок он просит предоставить отсрочку по уплате налога на прибыль, предоставить 100% льготы по налогу на имущество в виде освобождения от налогообложения недвижимых объектов конгрессно-выставочной инфраструктуры, компенсировать фактически понесенные расходы на отмененные выставки.

Среди других просьб - возместить потери по неисполненным государственным контрактам, снизить на 50% ставки по НДС, налогу на прибыль, тарифы страховых взносов, НДФЛ, отменить арендную плату на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, на которых размещены объекты конгрессно-выставочной деятельности.

ТАСС пока не располагает комментарием правительства РФ по данному вопросу.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКатырин, Сергей НиколаевичРаспространение коронавируса нового типа
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