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Курс доллара превысил 79 рублей

Сейчас он торгуется на уровне 77 рублей
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю в первые минуты торгов на Московской бирже вырос на 5% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 79,22 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз на этом уровне американская валюта торговалась в феврале 2016 года.

После скачка рост доллара замедлился - по данным на 10:10 мск, он торгуется на уровне 76,84 рубля.

Курс евро вырос на 0,7%, до 83,49 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск. По состоянию на 10:15 мск евро торгуется на уровне 84,66 рубля (+2,1%).

Индекс РТС в ходе торгов упал ниже 900 пунктов впервые с августа 2016 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск, индекс снизился на 4,3%, до 894,25 пункта.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился до 2182,22 пункта, что на 1,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По данным на 10:25 мск, индекс РТС опускается на 3,48%, до 902,18 пункта, индекс Мосбиржи - на 1,25%, до 2197 пункта.

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