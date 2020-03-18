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В Карелии появится первая лаборатория для международной сертификации пищевой продукции

В модернизацию лаборатории для ее аккредитации планируется вложить 25,3 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 марта. /ТАСС/. Ветеринарная лаборатория республиканского центра ветеринарии и консультирования при министерстве сельского хозяйства Карелии будет модернизирована и получит право на проведение анализов пищевой продукции, в том числе для международного рынка. Затраты на капитальный ремонт и обновление техники планируется компенсировать за счет федеральных средств из национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Наша лаборатория будет правомерна давать заключение на соответствие всего ассортимента пищевой продукции требованиям регламента", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в республиканском ведомстве, сейчас учреждение не имеет аккредитации, а протоколы соответствия на продукцию производители в Карелии могут получить в лаборатории управления Роспотребнадзора по региону, которая сильно загружена, и время ожидания заключений экспертов нередко затягивается. Кроме того, обновленная лаборатория планирует получить право на международную аккредитацию продукции (молоко, рыба, мясо).

"Исследования будут проводиться на платной основе, что принесет дополнительный доход и частично снимет нагрузку с бюджета", - отметили в республиканском ведомстве, добавив, что документы для получения лицензии уже поданы.

В модернизацию лаборатории для ее аккредитации планируется вложить 25,3 млн рублей. Согласно правилам, их могут потратить на капитальный ремонт здания, оборудование и обучение сотрудников, которые проводились в течение 2019 года. По плану реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт", сейчас все работы ведутся за счет дохода от коммерческой деятельности лаборатории, а в 2022 году расходы должны компенсировать из федерального бюджета.

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