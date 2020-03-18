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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Казахстан после 1 апреля планирует добывать нефть в прежних объемах

Официальный представитель Министерства энергетики республики Серикжан Ерментаев сообщил, что дополнительных мер по увеличению добычи не предполагается

НУР-СУЛТАН, 18 марта. /ТАСС/. Казахстан намерен придерживаться прежних планов по объему добычи нефти с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель Министерства энергетики республики Серикжан Ерментаев.

"Добыча нефти будет выполняться в ранее запланированных объемах. Дополнительных мер по увеличению добычи не предполагается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли страна наращивать добычу с 1 апреля.

По словам Ерментаева, средний показатель добычи нефти в текущем месяце в республике по состоянию на 16 марта составляет 1886 тыс. баррелей в сутки.

Согласно данным Минэнерго Казахстана, в 2019 году объем добычи углеводородов в стране составил 90,5 млн тонн. В 2020 году добыча ожидается на уровне 90 млн тонн.

Страны ОПЕК+ по итогам консультаций в Вене в марте не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года.

Теги
КазахстанСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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