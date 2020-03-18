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Сахалин и дивизион "Росатома" будут модернизировать ЖКХ региона

Целью модернизации коммунальных систем будет повышение эффективности их работы и улучшение экологической обстановки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области и "Объединенная теплоэнергетическая компания" (ОТЭК) - дивизион госкорпорации "Росатом" - договорились о совместной модернизации системы ЖКХ и развитии цифровых сервисов и услуг в регионе. Соответствующее соглашение стороны подписали в среду. Об этом сообщила пресс-служба островного правительства.

"Правительство Сахалинской области и "Объединенная теплоэнергетическая компания", дивизион госкорпорации "Росатом", подписали соглашение о взаимодействии при разработке проектов в сфере модернизации коммунальных систем и развития цифровых сервисов и услуг в Сахалинской области. Подписи под документом поставили председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик и генеральный директор АО "ОТЭК" Ксения Сухотина", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сотрудничество направлено на повышение надежности и эффективности работы систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения Сахалинской области, на улучшение экологической обстановки и создание комфортной среды для жителей региона. Что касается "умных технологий", стороны договорились о совместной разработке подходов к комплексной цифровизации муниципального управления и городской инфраструктуры.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин уделил большое внимание вопросам реформирования системы ЖКХ в регионах в пользу "наиболее чистых экологических решений". Что касается представителей бизнеса, глава государства призвал их активнее участвовать в проектах по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры. В начале февраля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявлял, что "Росатом" в случае совместной работы готов выделить 53 млрд рублей на модернизацию системы ЖКХ региона.

Ранее Валерий Лимаренко сообщал ТАСС о том, что область уже подготовила программу модернизации ЖКХ. В ней заявлены 69 проектов. Планируется, что благодаря ее реализации в области появятся мусоросжигательные заводы, газовые котельные, энергетические предприятия, а также будут исполнены многие другие мероприятия по развитию коммунальной инфраструктуры. Предварительно проекты были обсуждены с администрациями муниципалитетов, чья территория будет затронута при модернизации системы ЖКХ.

О дивизионе госкорпорации "Росатом"

АО "ОТЭК" - официальный дивизион госкорпорации "Росатом", сформированный в 2013 году для управления неатомным энергетическим комплексом. В контуре управления компании - ТЭЦ в пяти городах: Глазове, Димитровграде, Краснокаменске, Новоуральске и Северске. ОТЭК - единое окно госкорпорации по проектам "Умный город", "Чистая вода", "Централизация систем ресурсоснабжения", "Энерго- и теплоснабжение". На условиях концессионного соглашения компания занимается модернизацией систем водоснабжения и водоотведения в Лесном (Свердловская область) и Глазове (Удмуртия). По направлению "Умный город" тиражирует собственную уникальную методологию "Бережливый умный город", которая уже реализуется в 19 российских городах. В основе лежат отечественные цифровые продукты и подходы бережливого производства госкорпорации "Росатом", позволяющие обеспечивать системный процесс непрерывных улучшений.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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