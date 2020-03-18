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Распространение коронавируса нового типа

Операторы связи предоставят бесплатный интернет и минуты оставшимся за границей россиянам

Туристы не могут вернуться в Россию из-за ограничений в связи с коронавирусом
Описание
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российские операторы связи Tele2, "Мегафон" и "Билайн" предложили абонентам, находящимся за рубежом в условиях распространения коронавируса, возможности оставаться на связи в роуминге. Об этом говорится в сообщении компаний.

Клиентам из стран Евросоюза и СНГ Tele2 на сутки даст бесплатный интернет, а также организует справочную SMS-рассылку, где будут указаны телефоны посольств и консульств стран. Также клиенты получат возможность продолжить пользоваться связью в роуминге при отрицательном балансе до 1000 руб.

"Мегафон" своим абонентам за рубежом до 31 марта предоставит дополнительные бесплатные минуты и 1ГБ интернета. "Билайн" как минимум до 30 апреля увеличит количество минут и интернета в международном роуминге. Также оператор обнулит стоимость звонков по всему миру на телефон круглосуточной горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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