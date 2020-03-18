Минюст хочет в КоАП сократить составы правонарушений и расширить назначение предупреждений

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции намерено в проекте Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) расширить назначение предупреждений за правонарушения, а также продолжить работу по сокращению составов правонарушений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста РФ.

"Действующий КоАП насчитывает порядка 1800 составов административных правонарушений. В проекте нового КоАП их количество сокращено до 1666, и работа в этом направлении будет продолжена", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе дальнейшей работы над новым КоАП особое внимание "будет уделено уточнению критериев отнесения административных правонарушений к числу грубых административных правонарушений, применению наказания в виде административного запрета деятельности только в случаях, если менее строгий вид административного наказания, предусмотренный статьей Особенной части КоАП, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, недопустимости увеличения действующих размеров и сроков административных наказаний, а также сроков давности привлечения к административной ответственности по тем составам административных правонарушений, по которым в настоящее время эти сроки составляют 2 и 3 месяца соответственно", сказали в Минюсте.

Также, по данным министерства, планируется расширить круг административных правонарушений, допускающих возможность назначения наказания в виде предупреждения. Помимо этого, планируется "дополнительно проработать перечень мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении и сроки проведения административного расследования, в том числе с точки зрения их сокращения". "Доработанные проекты КоАП и процессуального кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не будут содержать норм, ухудшающих положение предпринимателей", - сказали в пресс-службе.

Вместе с гильотиной

Как указали в Минюсте, совершенствование законодательства об административных правонарушениях невозможно осуществлять изолированно от реформирования отраслевого законодательства, проводимого в настоящее время в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название - регуляторная гильотина.

"Это требует проведения работы по совершенствованию института административной ответственности, трансформации его из преимущественно карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания, подлежащего дифференцированному применению только в случае, когда профилактические меры не имели должного воздействия. Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний", - добавили в министерстве.

Убрать несистемность и рассогласованность

Необходимость пересмотра норм действующего законодательства об административных правонарушениях, по данным Минюста, обусловлена их "несистемностью, а в ряде случаев и рассогласованностью, что, в конечном счете, негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц".

Новый КоАП и связанные с ним законопроекты призваны в свою очередь обеспечить стабильность правового регулирования отношений в сфере административной ответственности, что будет способствовать повышению эффективности выявления, предупреждения и профилактики административных правонарушений и, как следствие, созданию безопасных и благоприятных условий жизни людей, ведения бизнеса, отметили в пресс-службе.

В частности, в этих целях предлагается закрепить определения таких видов административных правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные и повторные, распространить механизм замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым <...> на всех субъектов административной ответственности, а не только на субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, как это предусмотрено действующим КоАП.

Также предлагается закрепить положение, по которому одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение не допускается (за исключением ряда случаев). В числе других нововведений в проекте - сокращение с 90 до 30 суток предельного срока административного наказания в виде административного запрета деятельности (в действующей редакции КоАП - административное приостановление деятельности).

О кодексах

Минюст 30 января опубликовал проекты Кодекса РФ об административных правонарушениях и процессуального КоАП, которые должны прийти на смену действующему кодексу, а также проект закона о введении их в действие. Новые кодексы предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года.

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов в своем письме председателю правительства Михаилу Мишустину на прошлой неделе заявил, что принятие нового КоАП и проекта процессуального кодекса несет риски для дальнейшего развития малого и среднего бизнеса в стране, в частности, из-за "существенного увеличения размеров административных штрафов". Его позицию по ряду вопросов поддержал глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин.

Мишустин, ранее комментируя проект нового КоАП, призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. В Госдуме предлагали не допустить спешки при подготовке редакции в проект. О том, что документ будет дорабатываться с учетом предложений, в том числе предпринимательских объединений, говорил 10 марта замминистра юстиции РФ Денис Новак.