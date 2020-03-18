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Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

По словам министра финансов, ситуация в российской экономике развивается не лучшим образом
Министр финансов РФ Антон Силуанов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бюджет РФ в 2020 году будет дефицитным, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства.

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"Конечно, мы в этом году перейдем на дефицитный бюджет. Нам придется задействовать средства нашего резерва - Фонда национального благосостояния, для этого он и формировался", - сказал он.

Как отметил Силуанов, ситуация в экономике РФ развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год. 

"К сожалению, ситуация [в экономике РФ] развивается пока не лучшим образом, и соответственно мы отклоняемся от тех макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета", - отметил он.

Силуанов просит Казначейство контролировать эффективность трат средств на исполнение мер из послания президента.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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