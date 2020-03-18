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Производители предлагают ввести нормы вредных веществ в растительном масле

Объем инвестиций в модернизацию производства предварительно оценивается в сумму от 30 до 50 млрд руб.

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Масложировой союз России направил в Минсельхоз предложения о введении нормы содержания одного из видов вредных веществ - глицидиловых эфиров - в растительных маслах и жирах. По оценкам отрасли, переход на европейские стандарты займет пять лет, а объем инвестиций в модернизацию производства предварительно оценивается в сумму от 30 до 50 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

Как отметили ТАСС в Минсельхозе, предложения поступили в министерство и будут рассмотрены в установленном порядке.

"На прошлой неделе Масложировой союз России направил в Министерство сельского хозяйства РФ доработанные предложения в дорожную карту по введению нормирования содержания глицидиловых эфиров в растительных маслах и жирах с учетом замечаний Роспотребнадзора. В документе отражены этапы перехода производственных площадок на новые требования", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора союза Михаила Мальцева, которые приводятся в сообщении, российская масложировая отрасль будет адаптироваться к новым требованиям по качеству и безопасности в течение 5 лет. Переходный период должен завершиться к 2025 году. "Отмечу, что этот проект не затрагивает вопросы реализации экспортных задач, поскольку ограничения по глицидиловым эфирам действуют исключительно в странах ЕС, в остальных государствах влияние глицидиловых эфиров в продуктах питания изучается, но не нормируется, потому в нашем случае речь идет о повышенных показателях качества для продукции на внутреннем рынке", - сказал он.

Глицидиловые эфиры - это вещества (контаминанты), которые образуются во время рафинации и дезодорации масел. Необходимость перехода связана с тем, что в 2008 г. Международное агентство по изучению рака (IARC) включило эти контаминанты в список потенциально возможных канцерогенов. В группе риска оказались все масла, в том числе самые популярные в мире: оливковое, подсолнечное, пальмовое, соевое и рапсовое. Поскольку в масличных содержатся предшественники глицидиловых эфиров, которые во время рафинации и дезодорации они преобразуются в эфиры под действием высокой температуры.

Затраты производителей

Чтобы соответствовать готовящимся стандартам, производителям придется внести существенные изменения в процессы переработки, закупить лабораторное оборудование для оперативного производственного контроля.

По предварительным оценкам союза, объем инвестиций на такую всеобщую модернизацию обойдется российскому масложировому бизнесу в сумму от 30 до 50 млрд руб. По данным союза, средства для переоснащения компании будут изыскивать самостоятельно, возможности субсидирования под данную категорию проектов пока не обсуждаются.

"Масложировые предприятия и сельхозтоваропроизводители не имеют технической возможности одномоментно обеспечить выполнение новых требований. Понадобятся не только существенные инвестиции в обновление производственных площадок, но целый комплекс мер по проработке стандартов, аккредитации лабораторий, подготовке специалистов", - пояснил Мальцев.

"Затрагивая аспект безопасности продукции, хочу подчеркнуть, что прямого влияния на здоровье масложировая продукция, содержащая более 1 мг/кг данного контаминанта, не оказывает. Чтобы глицидиловые эфиры действительно повлияли на здоровье человека, ему необходимо употреблять несколько литров растительного масла ежедневно", - добавил он.

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