Жители Бурятии оформили более 700 кредитов по программе "Дальневосточная ипотека"

УЛАН-УДЭ, 18 марта. /ТАСС/. Бурятия вошла в число лидеров среди регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) по количеству заявок на льготную ипотеку под 2%. За три месяца с начала запуска программы "Дальневосточная ипотека" в республике подано свыше 2 тыс. заявок, выдано более 700 ипотечных кредитов, сообщил в среду министр по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин.

"703 ипотечных кредита под 2% годовых выдано жителям Бурятии за три месяца. За это время наша республика вошла в число лидеров среди субъектов ДФО по количеству заявок - более 2 тысяч. Причем почти 70% из них одобрено", - сообщил министр в Facebook.

Ипотечные кредиты выданы на сумму около 2 млрд рублей.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что республика полностью обеспечена федеральным финансированием компенсации процентной ставки по "дальневосточной ипотеке", "ресурсы, резервы, которые предусмотрены на компенсацию процентной ставки, полностью покрывают даже перспективную заявку Бурятии".

О введении льготной ипотеки на Дальнем Востоке заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.