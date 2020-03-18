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Косачев считает, что на фоне коронавируса и колебания валют необходимо отменить санкции

Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована Советом Безопасности ООН, пояснил глава комитета Совета Федерации по международным делам
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что на фоне коронавируса и колебания валютных курсов назрела необходимость в тотальной отмене любых экономических санкций. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

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"Назрела необходимость глобальной договоренности о единовременной и тотальной отмене любых экономических санкций, кроме введенных Советом Безопасности ООН. Такая договоренность могла бы быть инициирована государствами БРИКС, подержана странами "двадцатки" и затем сертифицирована тем же Советом Безопасности. В краткосрочной перспективе это наиболее оперативный и эффективный ответ на сегодняшние вызовы, связанные с пандемией и сопутствующими потрясениями, а в долгосрочной - ответственный и адекватный вклад мировых лидеров в достижение целей устойчивого развития, продекларированных ООН (там осталось всего десять лет для подведения итогов)", - написал Косачев.

По его словам, коронавирус, падение спроса на энергоносители и колебания валютных курсов, помимо сиюминутных угроз благополучию и безопасности людей, "провоцируют долгоиграющие риски вхождения человечества в затяжную мировую рецессию". Сенатор считает, что среди обсуждаемых мер противодействия этим проблемам (от выработки вакцин до новых договоренностей по нефти) из виду упускается важнейший фактор - искусственные препятствия экономическому развитию конкурентов, то есть односторонние экономические санкции.

"Уже звучат отдельные призывы пересмотреть санкционную политику США в отношении Ирана (вчерашнее обращение Тегерана к генсеку ООН) и санкционную политику Евросоюза в отношении России (опять же вчерашняя инициатива германских парламентариев). На мой взгляд, этого недостаточно. Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность, затем не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь, но затем из соображений политического престижа санкции становятся чуть ли не вечными", - подчеркнул Косачев.

Санкции и ответ на них

Экономические санкции Евросоюза в отношении России действуют с 1 августа 2014 года. Они включают в себя ограничения в сфере кредитования ключевых российских госбанков, оборонных предприятий и компаний нефтяной промышленности. Кроме того, ЕС ввел ограничения на поставки в РФ оружия и военной техники, военных технологий и технологий двойного назначения, а также высокотехнологичного оборудования и технологий для нефтедобычи. Ограничительные меры не коснулись российской газовой промышленности.

США начали вводить санкции против Москвы в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, а также высокопоставленные чиновники, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

Россия в августе 2014 года приняла меры в ответ на санкции Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет на импорт в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Впоследствии Москва боролась с реэкспортом запрещенной европейской продукции, вводя ограничения на импорт из Белоруссии и Сербии. Кроме того, в мае 2015 года был запрещен ввоз арахиса, а также живой птицы из США. Ограничен импорт в РФ из Соединенных Штатов, стран ЕС, Австралии, Канады и Норвегии также живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичРоссияСанкции в отношении РоссииРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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