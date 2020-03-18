Поставщики не планируют поднимать цены на муку и хлебобулочные изделия

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Поставщики не планируют поднимать цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом говорится в сообщении Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

"Гильдия постоянно занимается мониторингом цен хлебобулочной продукции. Пока поднимать цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия у поставщиков в планах нет", - приводятся в сообщении слова главы РОСПиКа Юрия Кацнельсона.

При этом линейный рост цен на хлебобулочные изделия в течение всего года вполне ожидаем. Он отметил, что факторами роста цен могут быть повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку. В сообщении также отмечается, что дефицита муки, хлеба и хлебобулочных продуктов на фоне распространения коронавируса не предвидится.

"Минпромторг уже озвучил информацию о том, что торговые сети заранее создают товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков на социально значимые товары. Дефицит муки и хлеба просто невозможен. Рынок хлеба сегодня растет, импортная составляющая - минимальна, поскольку ингредиентов для производства хлебобулочных изделий в стране достаточно", - сказал Кацнельсон.