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Правительство обновило состав комиссии по иностранным инвестициям

Новым председателем комиссии стал премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство обновило состав комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, новым председателем комиссии стал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сменивший на этом посту экс-премьера Дмитрия Медведева, а его заместителем - первый вице-премьер Андрей Белоусов вместо нынешнего министра финансов Антона Силуанова.

Ответственным секретарем правительственного органа остался глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.

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