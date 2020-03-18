Группа "Аэрофлот" до сих пор не получила разрешения на вывозные чартеры из Черногории

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Авиакомпании группы "Аэрофлот" - сам перевозчик и его дочерняя "Победа" до сих пор не получили разрешения от властей Черногории на выполнение вывозных чартеров из Тивата (Черногория). Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова. Всего в Черногории находятся более тысячи пассажиров группы.

"Мы до сих пор не получили разрешения на организацию чартерных рейсов в Тиват в Черногории для вывоза пассажиров. Всего там находятся более 1 тыс. пассажиров группы "Аэрофлот", около 900 пассажиров авиакомпании "Победа", и около 120 наших пассажиров. Это семьи с детьми, пожилые люди. Мы со своей стороны готовы к организации рейсов в самое ближайшее время: готовы и экипажи, и самолеты, - сказала она. - Несмотря на предпринимаемые меры с нашей стороны, со стороны Росавиации, дипломатических ведомств, включая Министерство иностранных дел, решения до сих пор нет".

Как ранее сообщила "Победа", среди ожидающих вылета граждан РФ есть также и онкобольные, лекарства для которых в Черногории уже нет.

Накануне источник ТАСС, близкий к авиавластям сообщал, что правительство Черногории потребовало за разрешение на эвакуацию россиян со своей территории доставить 50 граждан Черногории из Москвы в Тиват без билетов.