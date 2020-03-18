В Кронштадте запустят производство рыбоперерабатывающего оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Совместный российско-норвежский завод по производству оборудования для комплексных судовых рыбоперерабатывающих фабрик планируют запустить в течение месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода.

"Сейчас уже готово помещение, оборудование, все смонтировано. Обучена первая группа рабочих. Они ездили в Норвегию для этого. Ожидается запуск весной, до конца марта - в апреле. Совместное производство должно готовить оборудование для судовых рыбоперерабатывающих фабрик: сейнеров, траулеров, краболовов", - отметил представитель пресс-службы.

Предприятие, создаваемое на Кронштадтском морском заводе совместно с компанией Bjordal, будет выпускать судовые фабрики для обработки рыбы на траулерах, процессорах, краболовах.

Компания Bjordal существует с 1907 года, она производит оборудование для рыбной промышленности, энергетики и с недавних пор для аквакультуры. Продукция компании Bjordal широко известна в рыбной промышленности России.

Кронштадтский завод был основан в 1858 году. Сейчас входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Ежегодно там проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Один из наиболее известных проектов - ремонт в 2016 году корабля № 1 ВМФ крейсера "Аврора".