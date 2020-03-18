{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кронштадте запустят производство рыбоперерабатывающего оборудования

Завод будет выпускать оборудование судовых рыбоперерабатывающих фабрик для размещения на сейнерах и краболовах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Совместный российско-норвежский завод по производству оборудования для комплексных судовых рыбоперерабатывающих фабрик планируют запустить в течение месяца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кронштадтского морского завода.

"Сейчас уже готово помещение, оборудование, все смонтировано. Обучена первая группа рабочих. Они ездили в Норвегию для этого. Ожидается запуск весной, до конца марта - в апреле. Совместное производство должно готовить оборудование для судовых рыбоперерабатывающих фабрик: сейнеров, траулеров, краболовов", - отметил представитель пресс-службы.

Предприятие, создаваемое на Кронштадтском морском заводе совместно с компанией Bjordal, будет выпускать судовые фабрики для обработки рыбы на траулерах, процессорах, краболовах.

Компания Bjordal существует с 1907 года, она производит оборудование для рыбной промышленности, энергетики и с недавних пор для аквакультуры. Продукция компании Bjordal широко известна в рыбной промышленности России.

Кронштадтский завод был основан в 1858 году. Сейчас входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Ежегодно там проходят ремонт более 100 кораблей и судов. Один из наиболее известных проектов - ремонт в 2016 году корабля № 1 ВМФ крейсера "Аврора".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Акции "Аэрофлота" на Мосбирже падают на 12%
Их стоимость упала до 56,8 рубля за бумагу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС