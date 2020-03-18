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Мишустин наградил почетной грамотой топ-менеджера "Эрбас" Доманже

Грамоту вручили за развитие Федеральной космической программы и развитие конкуренции

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о награждении почетными грамотами правительства РФ за развитие Федеральной космической программы и развитие конкуренции. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Наградить почетной грамотой правительства РФ за большой вклад в развитие Федеральной космической программы РФ на 2016-2025 годы старшего вице-президента акционерного общества "Эрбас дифенс энд спейс" Жан-Пьера Доманже", - говорится в тексте распоряжения.

Также почетной грамотой "за большой вклад в укрепление сотрудничества с РФ в области защиты и развития конкуренции" награждены член коллегии Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин, министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович и генеральный директор Федерального конкурентного ведомства Австрии Теодор Таннер.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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