МЭР объяснило отрицательную динамику в энергетике и водоснабжении теплой зимой

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Энергетика и водоснабжение в России в феврале 2020 года продемонстрировали отрицательную динамику из-за более теплой зимы, чем в прошлом году. Об этом сообщает Минэкономразвития в докладе "О динамике промышленного производства. Март 2020 года".

"В феврале отмечается негативная годовая динамика в энергетике и водоснабжении, что в значительной степени обусловлено более теплой, чем в прошлом году, погодой", - говорится в материалах.

По данным Росстата, в феврале в секторе обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение составило 0,2% в годовом выражении, в секторе водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов - 1,4%.

Ранее Росстат сообщил, что рост промышленного производства в РФ в феврале 2020 года ускорился до 3,3% в годовом выражении с 1,1% в январе.