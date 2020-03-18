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Силуанов примет участие в совещании по совершенствованию управления бюджетными ресурсами

Совещание состоится 18 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов в среду примет участие в совещании по совершенствованию управления бюджетными ресурсами.

"Коллеги, я несколько пораньше покину ваше мероприятие. У нас в правительстве сейчас готовятся тоже предложения и по совершенствованию бюджета, управлению бюджетными ресурсами. Поэтому нужно быть там на этом мероприятии", - заявил министр участникам расширенного заседания коллегии Казначейства.

Силуанов поблагодарил всех работников Казначейства за работу. По его словам, несмотря на все сложности, деятельность должна продолжаться, а Казначейство должно показывать пример остальным ведомствам. "И от того, как мы с вами сработаем с точки зрения финансов, во многом будет зависеть и итоговый результат [в экономике]", - заключил министр финансов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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