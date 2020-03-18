ФАС просит глав региональных управлений следить за ценами на товары первой необходимости

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Замглавы ФАС РФ Андрей Цариковский попросил руководителей управлений антимонопольной службы следить за ценами на товары первой необходимости. Об этом он заявил на семинаре-совещании территориальных органов ФАС России Южного федерального округа, сообщила пресс-служба ведомства.

"Андрей Цариковский обратился к руководителям управлений антимонопольной службы, присутствующим на семинаре, с указанием следить на местах за ценами на товары первой необходимости", - говорится в сообщении.

"Нужно тщательно отслеживать такие явления, иногда для них есть экономические причины, но иногда причина этого - сговоры", - подчеркнул Цариковский.

17 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к представителям органов власти, бизнеса и экспертов рынка воздержаться от ценовых прогнозов, так как они могут повлиять на цены и привести к нарушению закона о защите конкуренции. При этом в ФАС указали, что ведомство регулярно отслеживает цены на ряд социально значимых товаров, в том числе продукты питания, и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства принимает меры антимонопольного реагирования.