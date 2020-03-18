{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств

Согласно документу, право дистанционной продажи лекарств появится только у аптечных организаций, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Росздравнадзора

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.

Согласно документу, право дистанционной продажи лекарств появится только у аптечных организаций, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи таких разрешений, как и порядок дистанционной торговли в целом, установит правительство.

Законопроект позволяет продавать онлайн только лекарства, которые отпускаются без рецепта. В ходе работы над документом депутаты планировали распространить такие нормы и на рецептурные препараты, но правительство выступало против таких нововведений. В результате депутаты приняли решение отказаться от таких изменений, чтобы ускорить принятие законопроекта. Документ, в частности, запрещает розничную торговлю онлайн психотропными и наркотическими лекарственными препаратами, а также медикаментами, в составе которых содержится выше 25% этилового спирта.

Предполагалось, что дистанционная торговля лекарствами начнет работать в РФ с 1 июля 2020 года, однако ко второму чтению профильный комитет сократил сроки вступления новых норм в силу. Теперь они начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Законопроект особенно важен сейчас, когда "мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции", заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос", - подчеркнул Володин.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить роста объема контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Мишустин поручил ввести ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ
Ограничения будут действовать с 20 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС