Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.

Согласно документу, право дистанционной продажи лекарств появится только у аптечных организаций, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Порядок выдачи таких разрешений, как и порядок дистанционной торговли в целом, установит правительство.

Законопроект позволяет продавать онлайн только лекарства, которые отпускаются без рецепта. В ходе работы над документом депутаты планировали распространить такие нормы и на рецептурные препараты, но правительство выступало против таких нововведений. В результате депутаты приняли решение отказаться от таких изменений, чтобы ускорить принятие законопроекта. Документ, в частности, запрещает розничную торговлю онлайн психотропными и наркотическими лекарственными препаратами, а также медикаментами, в составе которых содержится выше 25% этилового спирта.

Предполагалось, что дистанционная торговля лекарствами начнет работать в РФ с 1 июля 2020 года, однако ко второму чтению профильный комитет сократил сроки вступления новых норм в силу. Теперь они начнут действовать со дня официального опубликования закона.

Законопроект особенно важен сейчас, когда "мир столкнулся с эпидемией коронавирусной инфекции", заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Необходимо обеспечить людям возможность без лишних походов в аптеку купить нужные безрецептурные препараты. А также защитить их от недобросовестных продавцов, искусственно создающих ажиотажный спрос", - подчеркнул Володин.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств, потребовав не допустить роста объема контрафакта в этой сфере после введения указанной меры.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 случаев инфицирования.