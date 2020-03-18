Курс доллара превысил 78 рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 3,4% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 78,01 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс евро растет на 3,45%, до 85,76 рубля.

На старте торгов доллар превысил отметку в 79 рублей, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Ослабления рубля наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 3,4% - до $27,75 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 5,5% - до $25,82 за баррель.