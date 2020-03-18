Суд Киева не разрешил вернуть Приватбанку сеть АЗС, переданных компаниям Коломойского

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева запретил принудительный возврат Приватбанку сети АЗС, которые были переданы в лизинг в 2016 году компаниям, связанным с бывшим совладельцем банка Игорем Коломойским. Об этом говорится в среду в опубликованном решении суда.

"Запретить публичному акционерному обществу Коммерческий банк "Приватбанк" и любым другим лицам совершать действия, направленные на ограничение в пользовании арендованным имуществом <...> на возврат или на изъятие (принудительное или добровольное) имущества, переданного по договорам аренды", - сказано в решении суда.

В 2016 году накануне национализации банка 120 нефтебаз и 248 АЗС были переданы в финансовый лизинг компаниям, связанным с Коломойским.

В Приватбанке уже заявили, что готовят апелляцию на решение киевского хозсуда.

Национализация Приватбанка

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка правительство страны приняло решение национализировать крупнейший на Украине Приватбанк. Его бывшие владельцы, связанные с ними компании и лица подали в суды иски с требованием признать национализацию незаконной.

В декабре 2019 года правительство внесло в Верховную раду законопроект, который запрещает возвращение Приватбанка бывшим владельцам, однако в связи с отставкой премьера Алексея Гончарука этот проект был отозван. На рекапитализацию Приватбанка власти Украины потратили сумму, эквивалентную 6% ВВП страны.