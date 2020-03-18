Wintershall Dea экономит за счет цифровой копии платформы Mittelplate €1 млн в год

КАССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea, крупнейший в Европе независимый производитель газа и нефти, экономит за счет цифровой копии платформы крупнейшего нефтяного месторождения Германии Mittelplate €1 млн ежегодно. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил глава компании Марио Мерен.

"Хорошим примером внедрения инновационных технологий служит "виртуальная копия" нашей платформы Mittelplate. Она позволяет нам оптимизировать все процессы на цифровом макете платформы и экономить на этом €1 млн ежегодно", - сказал он.

Глава Wintershall Dea отметил, что еще один виртуальный двойник сейчас разрабатывается для месторождения Brage - это один из последних проектов для Южно-Русского месторождения.

"Благодаря таким инновационным проектам Wintershall Dea является привлекательным и авторитетным партнером для компаний со всего мира", - сказал топ-менеджер.

Он напомнил, что цифровые технологии позволяют компании снизить производственные затраты на 20%, обеспечить лучшую защиту человека, окружающей среды, а также помогают в борьбе против климатических изменений.